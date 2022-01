Union Saint-Gilloise: le mercato est déjà bien lancé

L’Union n’a pas tardé à lancer son mercato hivernal. Cinq jours seulement après le passage à l’an neuf, la voilà déjà bardée de deux renforts de choix : le Japonais Koki Machida, officialisé ce mardi, et le Polonais Kacper Kozlowski, intronisé ce mercredi. Tous les deux ont immédiatement rejoint le groupe en stage. Le premier est arrivé dans la soirée de mardi, le second mercredi au petit matin en provenance immédiate de Pologne. Et tous deux étaient déjà d’attaque pour l’entraînement de ce mercredi matin. « Ces joueurs arrivent pour la même raison », explique Chris O’Loughlin, le directeur sportif qui était de passage à La Manga en compagnie du directeur général Philippe Bormans. « Nous voulons plus de profondeur de noyau. »