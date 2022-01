Stage du Standard: notre décryptage de ce deuxième jour de travail (vidéo)

Deuxième journée placée sous le signe de la sueur au centre d’entraînement. Et de la limpidité, tant la thématique proposée se voulait évidente. Luka Elsner avait prévenu tout le monde en évoquant des solutions à trouver pour réussir à inverser la tendance en championnat. La clef du jour ? Baser ses entraînements sur le « gegenpressing », ou « contre-pressing ». Phénomène à la mode, et très efficace quand il est bien mis en place. Pour réussir à le dompter, le staff liégeois a mis la séance du matin à profit pour proposer des exercices très intenses en termes de contrôle. Divisé en plusieurs groupes, le noyau devait s’échanger la balle calmement, avant d’accélérer les transmissions quand un groupuscule d’éléments venait presser les porteurs du ballon. À charge pour eux de trouver la bonne solution, aussi rapidement qu’intelligemment. « Je veux voir des gars capables de sentir la pression et de la contrôler ». Le mentor est direct dans ses interventions, mais surtout exigeant. Comme l’après-midi, quand il demande à ses éléments de se sortir proprement d’un marquage très strict. Avant de réussir à repartir efficacement en contre dès que le cuir est gagné. Se montrer concret, une sorte de fil conducteur depuis l’entame du stage. Car les Rouches ont souvent manqué de discernement dans les deux rectangles depuis l’ouverture du championnat. Une situation qui doit changer, pour ne plus se morfondre dans les profondeurs du classement. Le groupe l’a bien compris, Maxime Lestienne en tête. Depuis l’entame du stage, l’ailier se donne, se bat et fait preuve d’une aisance déconcertante. Autre homme à mettre en exergue au cours de la journée : Nicolas Raskin. Solide dans les duels, précis dans ses choix et très exigeant, il offre un visage aussi intense que déterminé. En d’autres termes, il est toujours prêt à enclencher le « gegenpressing »…