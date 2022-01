Nouveau record de contaminations en Belgique: plus de 27.000 cas en une journée

Déjà 27.199 cas recensés le lundi 3 janvier, et ce chiffre est provisoire… Le (triste) record du 22 novembre 2020 est battu. En revanche, l’occupation des lits de soins intensifs poursuit sa baisse, et repasse sous le seuil des 500 lits.

Les chiffres sont toujours provisoires, car le comptage n’est pas complet. Mais il est acquis qu’un nouveau record de contaminations a été atteint, dans notre pays, le lundi 3 janvier. En effet, dans le rapport de l’institut Sciensano qui sera rendu public ce jeudi matin, 27.199 cas sont déjà recensés en date du 3 janvier. Or le record absolu – depuis le début de la crise – datait du 22 novembre dernier, avec 25.605 cas détectés en 24 heures. Le voilà rayé des tablettes suite à la vague omicron. Et il faut s’attendre à grimper chaque jour vers de nouveaux sommets, comme cela s’observe actuellement en France ou au Royaume-Uni.

Ce chiffre étant toujours provisoire, Sciensano ne l’inclut pas encore dans le calcul de sa moyenne (l’indicateur principalement relayé). Le nombre moyen de cas, calculé entre le 27 décembre et le 2 janvier, s’élève donc à 11.778 positifs par jour, en hausse de 82 % sur une semaine. Cela provoque une hausse, mais plus modérée, des admissions à l’hôpital. On est désormais à 169 admissions par jour, en hausse de 28 % sur une semaine. Par contre, du côté des soins intensifs, pas encore de frétillement. La Belgique vient même de repasser sous le plafond des 500 lits occupés (470 selon le dernier comptage). Les patients covid représentent donc moins de 25 % des capacités théoriques de lits disponibles dans ces unités, ce qui devrait permettre aux hôpitaux de vivre un peu plus « normalement ». Si ce n’est que l’absentéisme perturbe déjà fortement leur fonctionnement.