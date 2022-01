Un trophée pour Michy Batshuayi: Besiktas remporte la Supercoupe de Turquie

Un succès aux tirs au but.

Mercredi soir, Besiktas a battu Antalyaspor aux tirs au but (4-2) et a remporté la Supercoupe de Turquie, après que le temps réglementaire et la prolongation se soient terminés sur le score de 1-1. Michy Batshuayi menait l’attaque de Besiktas tandis que Ruud Boffin défendait les cages d’Antalyaspor.

Besiktas a pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but d’Hutchinson (1-0, 33e). Héros puis malheureux, le même Hutchinson a inscrit un but contre son camp en deuxième période pour remettre les équipes à égalité (1-1, 74e).