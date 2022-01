L’Australie prête à renvoyer Djokovic chez lui

La route de Novak Djokovic vers les courts de l’Australian Open est semée d’embûches, et l’octroi d’une exemption médicale, mardi, ne semble pas avoir ôté tous les obstacles… Ce mercredi, le Serbe a ainsi été bloqué à l’aéroport de Tullamarine, à Melbourne, au débarquement de son vol en provenance de Dubaï. Sans accès à son téléphone, il a dû rester enfermé dans une pièce gardée par la police, écartée de son coach Goran Ivanisevic et de son physio Ulises Badio. Et mercredi soir, heure belge, la situation ne semblait être en voie d’être résolue, malgré le soutien de Ministre serbe des affaires étrangères… Les raisons de ce blocage ? Le Federal Border Force, la police aux frontières, a constaté qu’il avait soumis un mauvais type de visa, le sien n’autorisant pas les exemptions médicales pour non-vaccination. Et le gouvernement australien n’a pas souhaité apporter son aide pour permettre à Djokovic de quitter l’aéroport…