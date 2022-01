Même en quarantaine, les enfants pourront aller à l’école

Les ministres en charge de la Santé publique et de l’Enseignement ont formalisé mercredi après-midi de nouvelles règles, valables dans le milieu scolaire.

Au tour des écoles d’avoir leur nouveau catalogue de règles de gestion des cas covid, édition 2022, tome 1. Comme au sein de la population générale, nos dirigeants craignent une saturation des centres de testing et un absentéisme massif suite à la percée d’omicron. Les voilà donc contraints de tester moins largement et de réduire la durée des quarantaines, même si la situation sanitaire se détériore. Les ministres en charge de la Santé publique et de l’Enseignement ont formalisé mercredi après-midi de nouvelles règles, valables dans le milieu scolaire.