Bodart et Dussenne face aux questions qui fâchent au Standard

Deux cadres du Standard ont débattu de thèmes d’actualité relatifs à la situation très compliquée que le club liégeois traverse, tant sur le terrain qu’en dehors. Parole au capitaine des Rouches et à l’expérimenté défenseur central…

1 Le Standard a-t-il peur de descendre ?

Bodart : « Non, ce n’est pas envisageable. C’est même impensable. Cela ne dépend que de nous. Dès qu’on gagnera un match, ça repartira. Après l’avoir emporté à l’Antwerp, on pouvait enchaîner avec un succès face au Beerschot, mais le match a malheureusement été reporté ».

Dussenne : « On possède assez de qualités dans le noyau pour se maintenir. On ne pense pas du tout à la descente. Pour l’instant, c’est difficile de rendre nos supporters heureux, mais la situation nous attriste aussi, il ne faut pas croire. Cela nous fait mal. Le club est dans la difficulté, c‘est à nous à assumer sur le terrain. Il faut tous tirer dans le même sens, ne pas penser à ce qui s’est passé même si ça va laisser des traces, repartir d’une feuille blanche et avec des idées positives ».