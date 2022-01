"Nouvelles routes de la soie": Rabat et Pékin scellent leur partenariat

La convention, feuille de route sur la mise en oeuvre conjointe de l'initiative chinoise, a été paraphée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et un haut responsable chinois, Ning Jizhe, lors d'une cérémonie organisée par visioconférence.

Elle a pour objectif de favoriser l'accès aux financements chinois pour réaliser de grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux, la création de joint-ventures dans les secteurs industriel et énergétique, la recherche et la coopération technologique, a précisé l'agence marocaine MAP.