Le Real Madrid s’impose à Alcoyano en Coupe du Roi: Eden Hazard à l’assist

Mercredi soir, le Real Madrid s’est imposé 1-3 en déplacement à Alcoyano, club de division 3 espagnole, dans le cadre des 16es de finale de la Copa del Rey. Eden Hazard, titulaire, a donné un assist à Asensio pour le but du 1-2, avant de quitter la pelouse à la 78e minute.

Les Merengues ont pris l’avantage via Eder Militaõ de la tête, peu avant le repos (0-1, 39e). Ils ont ensuite été surpris par une superbe égalisation venue des pieds de Dani Vega (1-1, 66e), mais ont bien réagi, d’abord via Asensio sur un service d’Eden Hazard (1-2, 77e), puis sur un but cocasse d’Isco (1-3, 79e).