Record de contaminations: Steven Van Gucht évoque bientôt 50.000 infections par jour

Il appelle tout le monde à se vacciner le plus tôt possible et à utiliser des armes autres qu’un confinement pour se protéger : le port du masque, le télétravail, les autotests, etc. Il annonce qu’il faudra se préparer dans les semaines à venir.

