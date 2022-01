Groen demande des tests rapides gratuits pour les enfants à l’école

Mercredi, les ministres de l’éducation et de la santé publique ont décidé de revoir la stratégie de quarantaine dans l’enseignement, à l’instar des mesures plus souples dans la société en général. Ainsi, à partir du 10 janvier, une classe ne sera placée en quarantaine que s’il y a quatre infections dans un groupe de classe.

Ces assouplissements s’accompagnent d’une forte recommandation pour que tous les enfants de l’enseignement primaire et secondaire passent un autotest une fois par semaine.

Cela représentera un coût supplémentaire pour les familles pauvres en particulier, souligne M. Groothedde. « Les ministres Weyts et Beke veulent que les familles fassent tester leurs enfants chaque semaine. Mais les familles en situation de pauvreté ne peuvent pas simplement dépenser de l’argent pour un test rapide chaque semaine. S’ils veulent vraiment assurer la même sécurité à tous les enfants, ils devraient mettre des tests rapides à la disposition des familles », semble-t-il.

Selon Groen, les familles en situation de pauvreté ont de du mal à traverser la crise sanitaire. « Les familles en situation de pauvreté ont plus de patients à risque, ont plus de mal à s’isoler en raison de logements insalubres et exigus, courent un plus grand risque d’infection et sont plus susceptibles de souffrir de complications et de décès. Cette inégalité en matière de santé est déjà présente. Le gouvernement flamand va-t-il vraiment en rajouter une couche ? », s’interroge M. Groothedde.

M. Groothedde reconnaît que les autotests peuvent être achetés au tarif social d’un euro, mais critique le fait que le gouvernement flamand n’en a guère fait la promotion. En outre, ce taux social est encore trop élevé. « Même au tarif social d’un euro par test, qui ne s’applique qu’à certains groupes, cela reste facilement le prix de quatre miches de pain par mois », souligne Groothedde.

C’est pourquoi le Parti des Verts lance la proposition soit de donner des tests gratuits aux familles, soit de faire tester systématiquement les enfants à l’école.