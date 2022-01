Etats-Unis: le plus ancien vétéran américain pendant la Seconde Guerre mondiale est décédé

Le plus ancien vétéran américain ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale est décédé mercredi à l’âge de 112 ans. Lawrence Brooks, également le plus ancien résident connu des États-Unis, était le plus âgé des 240.000 anciens combattants américains vivants. Son décès a été annoncé par le Musée national de la Seconde Guerre mondiale et confirmé par sa fille.

Né le 12 septembre 1909 en Louisiane dans une famille de quinze enfants, l’afro-américain Brooks s’engage dans l’armée américaine en 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est envoyé en Australie, en Nouvelle-Guinée et aux Philippines. Pendant son service, il a principalement travaillé comme cuisinier pour des officiers blancs.