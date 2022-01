Le variant omicron moins dangereux? «Cela ne veut pas dire que le virus est bénin», rappelle Yves Van Laethem

Un nouveau Comité de concertation a lieu ce jeudi, pour marquer le coup d’une nouvelle année qui débute toujours sous le signe du coronavirus. Représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées discutent depuis 9h30 sous forme hybride (partiellement en virtuel), principalement pour faire un état des lieux. On n’attend aucune décision déterminante de la réunion.

Le porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem, a été interrogé par nos collègues de Belga alors que les contaminations explosent en Belgique. Le record du nombre de cas a d’ailleurs été dépassé cette semaine. « On s’attend à en avoir potentiellement beaucoup plus que cela encore dans les semaines qui viennent » a annoncé le scientifique qui espère, même s’il est dur à prévoir, un pic pour la fin janvier, début février. « Le nombre d’admissions à l’hôpital augmente mais nous avons, heureusement, une diminution continue des soins intensifs et on est repassé sous cette fameuse barrière des 500 lits. »

Yves Van Laethem a également refait le point sur la dangerosité du variant omicron. « On constate que le virus circule beaucoup, mais que l’impact est plus réduit sur les hospitalisations et pour les formes les plus sévères. Mais cela ne veut pas dire que le virus est bénin. »