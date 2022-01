Mafia: quand Google Maps met fin à vingt ans de cavale

Comment m’avez-vous trouvé ? Je n’ai pas appelé ma famille depuis dix ans », a-t-il lancé le jour de sa capture aux portes de Madrid, le 17 décembre dernier. Gioacchino Gammino, le chef agrigentin de la Stidda sur lequel le juge Falcone avait enquêté dans les années 1980, se sentait en sécurité à Galapagar, une ville de 25.000 habitants nichée au cœur de l’Espagne. Sur place, il menait une existence de commerçant et chef cuisinier au-dessus de tout soupçon. Malgré une condamnation à perpétuité et près de vingt ans de cavale, il pensait avoir coupé tout lien avec le passé. Or, les traces du parrain ont refait surface par surprise, de la façon la plus inattendue qui soit. Sur Google Maps.