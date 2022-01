Une ancienne star du Borussia Dortmund et de Manchester United bientôt à… Saint-Trond?

Saint-Trond comptera-t-il bientôt un huitième joueur japonais dans ses rangs ? C’est en tout cas ce que la presse nippone laisse entendre. Et ce joueur ne serait pas n’importe qui : il s’agirait ni plus ni moins que de Shinji Kagawa, passé notamment par le Borussia Dortmund et Manchester United ! Si son passage à Old Trafford n’a pas marqué les fans mancuniens, ses années ont BvB ont été couronnées de bien plus de succès, avec notamment deux titres de champion d’Allemagne en 2011 et 2012.

À 32 ans, le Japonais a décidé de rompre son contrat au PAOK Salonique, où il évoluait depuis un peu moins d’un an. Désormais libre de tout contrat, Kagawa pourrait donc s’engager en faveur du STVV, si l’on en croit les spéculations des médias de son pays natal.