Bourse de Bruxelles - Recul des marchés européens dans le sillage de Wall Street

Vers 11h00, l'indice Bel 20 était en baisse de 0,9% à 4.303 points avec 15 de ses éléments dans le rouge, Ackermans (173,20) et Aperam (49,57) étant stationnaires. arGEN-X (294,90) emmenait les baisses en chutant de 2,4% devant AB InBev (55,00) et Melexis (101,80) qui reculaient de 1,8% et 2%. WDP (40,46) et Galapagos (45,60) suivaient avec des moins-values de 1,8% et 1,4%, Solvay (105,55) et UCB (95,88) abandonnant 0,6% et 1,4%. Elia (112,20) et Umicore (35,12) valaient de même 1,2% et 1,4% de moins que la veille, Sofina (422,80) reperdant 0,8% tandis que Aedifica (115,10) et Cofinimmo (141,00) perdaient 1%. KBC (79,12) et Ageas (48,07) étaient par contre positives de 1,1% et 0,1%. Proximus (16,95) cédait 0,6% supplémentaire à l'inverse de Telenet (32,94) qui était à nouveau en hausse de 1,6%, Orange Belgium (19,64) et Bpost (7,99) perdant par ailleurs 0,4% et 0,9%.

Ontex (7,18) et Roularta (18,50) chutaient de 3,1% chacune, Euronav (7,99) et Exmar (4,37) reculant de 2,2% comme Econocom (3,55) et D'Ieteren (172,40). Acacia Pharma (1,48) et Nyxoah (19,82) se distinguaient par des hausses de 5,1% et 4,9%, Bone Therapeutics (0,66) récupérant 2,2% alors que Biocartis (3,55) et Celyad (3,52) perdaient 1,5%.