Chiffres inquiétants en D1A: 10% des joueurs sont actuellement positifs au covid

Alors que les clubs profitent de la trêve pour préparer leur deuxième partie de saison, la D1A est plus que jamais touchée par le coronavirus. Selon les chiffres publiés par Het Nieuwsblad, 50 joueurs ont été testés positifs au Covid lors de ces dix derniers jours, ce qui représente 10 % des joueurs de notre championnat.

Parmi les clubs les plus touchés, Genk et Ostende recèlent chacun 7 cas positifs dans leur effectif, tandis que Bruges et Eupen en comptent 6. Toujours selon Het Nieuwsblad, 14 des 18 clubs de D1A auraient au minimum un joueur positif dans leurs rangs.