Le nombre de chercheurs d'emploi bruxellois est resté stable en 2021

Fin décembre 2021, la Région Bruxelles-Capitale comptait 87.295 chercheurs d'emploi, soit 3.291 personnes de moins qu'en décembre 2020 (-3,6%), précise l'office bruxellois de l'emploi. "Le chômage diminue en variation annuelle depuis septembre dernier grâce à l'amélioration conjoncturelle survenue en 2021 et à la mise en place et au maintien de mesures comme le chômage temporaire et le droit passerelle", souligne Actiris.

La diminution est encore plus importante chez les moins de 25 ans. En décembre 2021, la Région bruxelloise comptait 8.980 jeunes chercheurs d'emplois: 10,0% de moins qu'en décembre 2020 mais 2,9% de plus qu'en décembre 2019.