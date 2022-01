La boîte à outils participative

Pour faire démocratie autrement, la Ville de Bruxelles a utilisé toute une série d’outils, des plus basiques et enfantins aux plus technologiques.

Le Babbeleir. Un vélo-cargo qui part à la rencontre des Bruxellois. « Cet outil est au service du collège et clairement, il fonctionne », assure l’échevin de la Participation citoyenne Arnaud Pinxteren (Ecolo). « Il est destiné à la logique d’échange. » Ainsi, pour discuter de l’emplacement et l’aménagement d’un arrêt de tram, on va sonner à toutes les portes, rassembler les gens autour du vélo, demander leur avis là, sur place.

La réalité virtuelle. Cette haute technologie a été utilisée pour faire visualiser aux riverains les aménagements prévus sur la place Zavelput le long du tracé du tram de Neder-over-Heembeek. Une première pour la Ville qui a totalement « conquis » l’échevin.