Royaume-Uni: un record de patients covid dans les hôpitaux

Le nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus au Royaume-Uni a atteint son niveau le plus élevé depuis février de l’année dernière. La pression sur les hôpitaux continue d’augmenter et de nombreux hôpitaux ont déclaré l’état d’alerte.

Le 4 janvier, 17 276 patients du covid-19 étaient hospitalisés, soit une augmentation de 58 % par rapport à la semaine précédente et le nombre le plus élevé depuis le 19 février de l’année dernière. Lors de la deuxième vague de la pandémie, ce nombre est passé à 39.254 le 18 janvier.

Le 28 décembre, dernier jour où l’on dispose des chiffres pour l’ensemble du Royaume-Uni, le nombre de nouvelles admissions quotidiennes à l’hôpital a augmenté de 83 % en une semaine pour atteindre 2 258, soit le chiffre le plus élevé depuis le 3 février. Lors de la deuxième vague, ce nombre est passé à 4 583.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le pays connaissait l’augmentation la plus rapide du nombre de cas à ce jour. Il a déclaré mercredi que les admissions à l’hôpital doublaient tous les neuf jours.

Une situation « critique »

Vingt-quatre des 137 fondations hospitalières ont déclaré la situation comme un incident critique, a indiqué le ministre des Transports. Ils le font lorsqu’ils ne peuvent plus garantir que le traitement nécessaire puisse être effectué. Selon le bureau du Premier ministre, cependant, le nombre d’hôpitaux ayant déclaré un incident critique n’est pas une bonne indication de la situation dans le secteur de la santé. Un tel incident peut être déclaré pour quelques heures seulement, mais aussi pour plus longtemps.

Entre-temps, de nombreux soignants tombent malades à cause du coronavirus et les opérations sont de plus en plus souvent reportées. Selon les chiffres officiels, 6 millions de personnes attendent des opérations et des traitements de routine rien qu’en Angleterre.

Dans un nouveau rapport, les députés exhortent le gouvernement britannique à élaborer un plan à long terme pour rendre le système de santé robuste et résilient. » » La vague omicron actuelle exacerbe le problème, mais nous avions un énorme problème de personnel avant cela aussi, avec du personnel épuisé, 93.000 postes vacants dans le service de santé et aucun plan pour résoudre le problème », a déclaré le président de la commission Jeremy Hunt.