Carlo Ancelotti enthousiaste concernant la prestation d’Eden Hazard: «Petit à petit, il reviendra à son meilleur niveau!» (vidéo)

Même si le Belge n’a pas toujours été en réussite lors de cette joute de Copa Del Rey, son entraîneur Carlo Ancelotti s’est montré assez enthousiaste quant à son retour en forme. « Eden a beaucoup essayé, que ce soit à gauche ou en faux neuf. Mais, aujourd’hui, des joueurs d’une qualité technique supérieure comme lui ou Rodrygo ont clairement souffert, bien plus que les autres. Quoi qu’il en soit, j’espère voir bientôt un Eden Hazard en forme. Il doit avoir plus confiance en lui, car il a toutes les qualités qu’il faut pour réussir ces actions. Ce qu’il est en train de réaliser, c’est très bien. Il passe des étapes importantes, et je pense qu’il reviendra petit à petit. Il est déjà dans un meilleur état physique que les mois précédents, j’ai donc bon espoir de le revoir à son meilleur niveau. »