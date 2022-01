Les prix à la production industrielle en hausse de 2,0% dans l'Union européenne

En novembre 2021, par rapport à novembre 2020, les prix à la production industrielle ont augmenté de 23,7% dans la zone euro et dans l'UE. En Belgique, sur base annuelle également, les prix ont bondi de 39%.

En octobre 2021, les prix avaient augmenté de 5,4% dans la zone euro et de 5,0% dans l'UE.

Dans l'UE, les prix à la production industrielle ont augmenté, sur base mensuelle, de 4,5% dans le secteur de l'énergie, de 1,5% pour les biens intermédiaires, de 0,6% pour les biens de consommation durables et non durables et de 0,4% pour les biens d'investissements. Les prix dans l'ensemble de l'industrie, à l'exclusion du secteur de l'énergie, ont augmenté de 1,0%.