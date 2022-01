Un premier point sur le mercato hivernal en Belgique: les joueurs japonais au centre des débats

Face à l’incertitude causée par le coronavirus qui a déjà plombé les bilans de la saison 2020-2021, la perspective d’une reprise de championnat à huis clos (avec les pertes de revenus que cela implique) ne favorise pas une activité débordante. Devant aussi composer avec les devoirs internationaux qui plombent les noyaux en de début d’année (CAN au Cameroun, matches de qualification pour le Qatar dans les zones Comnebol, Concacaf et Asie), la question du recrutement doit aussi être doublement pesée.

Jusqu’ici deux clubs ont appréhendé toutes les composantes de cette période particulière. Le SC Charleroi a enregistré un départ intéressant pour ses finances (Nicholson en Russie pour plus de 10 millions) et compte trois arrivées : Kamara pour pallier Koffi, et deux attaquants pour compléter un compartiment offensif (où Fall et Bedia n’entrent plus dans les plans du coach Still), dans l’attente d’un 3e pour vraiment remplacer Nicholson. Ostende ensuite, se situe dans la continuité de sa recherche des joueurs avec un certain potentiel : un élément issu de MLS, un jeune Belge de D1B et un 3e venu du… Japon.

L’élément nippon est au centre de ce début de mercato avec trois joueurs recrutés en J-League : Tatsuhiro Sakamoto (Ostende), Tsuyoshi Watanabe (Courtrai) et Koki Machida (Union SG). En attendant Saint-Trond dont l’actionnaire principal est japonais. S’il a perdu Yuma Suzuki atteint du mal du pays, le club du Stayen va peut-être frapper un gros coup médiatique avec l’ex-international japonais Shinji Kagawa (32 ans), devenu une vedette après ses passages à Dortmund et Manchester United. Alors que le STVV a contribué à l’essor des carrières de Tomiyasu (Bologne puis Arsenal), Kamada (Francfort) et Endo (Stuttgart) et qu’il compte 6 éléments nippons dans son effectif (dont le gardien de l’équipe national Daniel Schmidt), Kagawa serait un gros coup médiatique dans le noyau de Bernd Hollerbach. Reste à voir quel est le niveau de Kagawa qui reste sur une expérience décevante en Grèce.

En plus de Machida le leader de la D1A a profité des liens avec Brighton pour obtenir le prête de la pépite polonaise Kacper Kozlowski. Deux arrivées, soit le même nombre que la lanterne rouge (Beerschot) qui accueille deux joueurs en relance Rigo et Avenatti (insuffisant à… l’Union).

Entre les deux extrêmes du classement, tout peut encore bouger. Tous les regards sont tournés vers le Standard qui doit jongler avec sa situation financière et sportive avec la nécessité de négocier un calendrier délicat (Anderlecht et le Club Bruges pour reprendre la compétition) et de rebooster le niveau de l’équipe.

Avec le duo Simons-De Fauw à la tête du noyau, Zulte Waregem suit pour l’instant la piste des anciens Brugeois : Dion Cools est arrivé, le nom d’Anthony Limbombe circule du côté du Gaverbeek.

Sportivement éloignés, Seraing et le Club Bruges ont la particularité de prendre 2022 avec un nouvel entraîneur. Cela va-t-il aussi… entraîner un mouvement de carrousel ? Au Pairay, c’est nécessaire et c’est en cours de finalisation. Au Breydelstadion (où l’été avait déjà été prolifique), on a seulement salué l’arrivée d’un Espoir de la MLS : le Canadien Buchanan… qui était déjà connu depuis l’été dernier. Wesley a tout de même été renvoyé à Aston Villa.

Tout sera sans doute une question d’opportunités : un discours qu’on entend souvent à Genk mais la présence de Bernd Storck est-elle susceptible de changer la donne. La première recrue est tout de même annoncée pour… 3 millions, dénichée dans le club où le Racing avait déjà recruté Aidoo et Neto Borges.

Le bilan actuel

Anderlecht

Arrivées : /

Départs : /

Rumeur : Bryan Reynolds (AS Rome, prêt)

Cas à régler : Adrien Trebel, Zakaria Bakkali

Prêts possibles : Kyllian Sardella, Antoine Colassin

Antwerp

Arrivées : /

Départs : /

Cas à régler : Nana Ampomah, Moustafa Ava Dongo, Robbe Quirynen, Niil De Pauw, Bruny Nsimba, Jonathan Bolingi, Sander Coopman

Beerschot

Arrivées : Dante Rigo (PSV Eindhoven), Felipe Avenatti (Standard via Union, prêt).

Départs : Femi Seriki (retour à Sheffield Utd)

CS Bruges

Arrivées : /

Départs : /

Cas à régler : Kylian Hazard

FC Bruges

Arrivées : Alfred Schreuder (entraîneur), Tajon Buchanan (New England).

Départs : Wesley Moraes (retour à Aston Villa), Philippe Clement (entraîneur, AS Monaco)

SC Charleroi

Arrivées : Bingourou Kamara (Strasbourg, prêt), Vakoun Bayo (La Gantoise, prêt), Nauris Petkevicius (Hegelmann).

Départs : Shamar Nicholson (Spartak Moscou), Guillaume Gillet (contrat rompu)

Cas à régler : Mamadou Fall, Chris Bedia

Prêts possibles : Amine Benchaib, Didier Desprez

Courtrai

Arrivées : Tsuyoshi Watanabe (FC Tokyo).

Départs : Brandon Hines-Ike (DC United)

AS Eupen

Arrivées : Simon Libert (retour de Maastricht)

Départs : /

Rumeur : Edo Kayembe (vers Watford).

La Gantoise

Arrivées : /

Départs : Vakoun Bayo (SC Charleroi, prêt).

Rumeur : Gianni Bruno (vers OHL), Sinan Bolat (vers Galatasaray), Hugo Cuypers (Malines)

Cas à régler : Jordan Botaka

KRC Genk

Arrivées : Aziz Ouatarra (Hammarby)

Départs : /

OH Louvain

Arrivées : /

Départs : Barnabas Bese (contrat rompu), Jesse Sekidika (retour à Galatasaray), Kawin Thalstachanan (Port FC, prêt).

Prêt possible : Scotty Sadzoute.

Rumeur : Gianni Bruno (Gantoise)

FC Malines

Arrivées : /

Départs : Sheldon Bateau (Turquie ?)

Rumeur : Hugo Cuypers (vers Gantoise)

Ostende

Arrivées : Tatsuhiro Sakamoto (Cerezo Oasaka, prêt), Alessandro Albanese (Waasland-Beveren), Kyle Duncan (New York Red Bulls)

Départs : /

Saint-Trond

Arrivées : /

Départs : Yuma Suzuki (Kashima Antlers)

Rumeurs : Jonathan Buatu (vers Seraing), Shinji Kagawa (PAOK)

Seraing

Arrivées : Jean-Louis Garcia (entraîneur)

Départs : Jordi Condom (directeur sportif Waasland-Beveren)

Rumeurs : Daniel Opare (libre), Jonathan Buatu (Saint-Trond), Yves Dabila (Lille)

Standard

Arrivées : /

Départs : Fostave Mabani (Maastricht, prêt), Glody Likonza (retour à TP Mazembe), Felipe Avenatti (Beerschot, prêt)

Rumeurs : Nicolas Gavory (vers Düsseldorf), Daouda Peeters, Hamza Rafia (retour à Juventus), Niels Nkounkou (retour à Everton)

Cas à régler : Aleksandar Boljevic, William Balikwisha.

Union SG

Arrivées : Koki Machida (Kashima Antlers), Kacper Kozlowski (Brighton via Pogon Szceczin, prêt).

Départs : Felipe Avenatti (Beerschot via Standard)

Zulte Waregem

Arrivées : Dion Cools (Midtjylland, prêt)

Départs : /