Il paraît que nous allons vivre dans le métavers. Coquille vide ou opium du peuple ?

Le métavers est à la fois un nouvel impératif pour les entreprises de la high-tech, un mot magique en matière de relations publiques et un bel écrin qui stimule l’imagination, dont l’objectif est de faire oublier tous les péchés du secteur.

Mark Zuckerberg et d’autres entrepreneurs de la Silicon Valley prédisent l’avènement de l’internet nouveau : le métavers. Selon eux, demain, ce cyberespace – une plateforme d’immersion tridimensionnelle connectant réseaux sociaux, jeux et applications – remplacera l’internet mobile. Représentés par un avatar 3D, nous nous y rencontrerons, y apprendrons, y travaillerons et y ferons nos courses. Au lieu de fixer des écrans, nous « marcherons » dans une réalité virtuelle.

Les géants de la technologie comme Facebook (qui a récemment changé de nom pour devenir Meta, essentiellement pour échapper à des problèmes d’image) ou Microsoft ont fait du développement du métavers leur priorité et investissent des milliards de dollars dans sa mise au point.