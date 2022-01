Alexander De Croo: «La situation va empirer»

Représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées ont discuté ce jeudi à partir de 9h30 sous forme hybride (partiellement en virtuel), principalement pour faire un état des lieux. « Je voudrais souhaiter une bonne année et, comme le veut la tradition, une bonne santé » a déclaré Alexander De Croo lors de la conférence de presse. « On sait depuis ces deux dernières années, comment rester en bonne santé. Je vous souhaite aussi d’être résilients et confiants. Cette année ne sera peut-être pas une année facile, même si la situation est meilleure que l’année passée. On va être confrontés à de bons moments, mais aussi à des moments plus difficiles. »

Il n’y a pas de changement de cap à la suite de ce Comité de concertation. « Il y a un soutien assez large aux mesures telles qu’elles existent actuellement », indique une source proche des discussions. Alexander De Croo en conférence de presse a précisé que ce Codeco avait permis de regarder de près la situation sanitaire et, plus spécifiquement, le variant omicron. « Je pense qu’il est important, surtout à un moment où les connaissances évoluent beaucoup, d’être à l’écoute des scientifiques. La nouvelle année est un moment où on prend des bonnes résolutions. Il y a des choses qu’on aurait pu mieux faire. L’union entre le monde politique et scientifique fait la force. »

Le Premier ministre a ensuite laissé la parole à Steven Van Gucht qui a évoqué le variant omicron avant de reprendre la parole en fin de conférence de presse. « Les semaines qui s’annoncent vont être difficiles. Nous allons battre des records de contaminations, la situation va empirer, avant de s’améliorer. Mais, plus que jamais, nous sommes bien armés. Ces trois doses de vaccin sont notre premier rempart. Mais ce n’est pas le seul. Il faut garder les gestes barrières, l’utilisation du masque,… On va pouvoir passer ce cap difficile si on prend soin des uns des autres. »