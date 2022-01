Steven Van Gucht lors du Codeco: «On pourrait atteindre un pic de 125.000 contaminations par jour»

« On attend une augmentation continuelle du nombre de nouveaux cas. Le pic pourrait être atteint à la mi-janvier, avec entre 30.000 à 125.000 contaminations par jour. Le nombre de cas dépendra de la politique de testing et sera de toute façon une sous-évaluation », a-t-il prévenu. « La plus forte augmentation de cas a lieu en Région bruxelloise, dans le Brabant flamand et dans le Brabant wallon. C’est une question de temps avant que les autres provinces suivent. Bruxelles n’était pas fortement touchée par la quatrième vague delta mais pour omicron, Bruxelles prend le lead dans les infections. »

Yves Van Laethem, l’autre porte-parole du Gems, n’a pas pu être présent à la conférence de presse.

Du reste, aucun changement de cap n’a été décidé lors de ce Comité de concertation.