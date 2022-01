Coronavirus: une augmentation «inquiétante» chez les plus de 65 ans, surtout à Bruxelles

« La plus forte augmentation de cas a lieu en Région bruxelloise, dans le Brabant flamand et dans le Brabant wallon », a expliqué Steven Van Gucht ce jeudi.

Le Comité de concertation a décidé de ré-autoriser l’école en présentiel ce jeudi et Steven Van Gucht a fait le point sur la pandémie, dans le cadre d’une conférence de presse tenue en compagnie d’Alexander De Croo.

« La cinquième vague a commencé, a expliqué le scientifique. La moyenne hebdomadaire est montée de 82 %. Lundi et mardi, nous avons inscrit des valeurs records pour les contaminations. Mardi, on aura eu entre 28 et 29.000 contaminations enregistrées. Deux phénomènes jouent : l’effet de la période des fêtes et le variant omicron, qui contamine rapidement. »