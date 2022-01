Naomi Osaka après son match contre Maryna Zanevska: «Une fille adorable»

Naomi Osaka (WTA 13) était satisfaite d’avoir franchi sans encombre le deuxième tour du Melbourne Summer Set 1, tournoi WTA 250 sur dur de Melbourne, jeudi soir, au détriment de Maryna Zanevska (WTA 82). La Japonaise, 24 ans, qui avait encore peiné lors de son entrée en lice contre la Française Alizé Cornet (WTA 61), ne s’imposant que 6-3 au troisième set, n’a cette fois mis que 58 minutes pour se qualifier, 6-1, 6-1.

« Je pense avoir appris beaucoup de mon premier match », a-t-elle expliqué après sa victoire. « L’élément déterminant a été mon premier service (90 % des points gagnés derrière sa première balle, NDLR). J’étais encore un peu tendue, car je ne la connaissais pas du tout, même je suis contente de la manière dont les choses se sont passées. C’était chouette de jouer mon premier match de soirée dans la Rod Laver Arena. J’aurais pu m’énerver par le fait qu’elle a écarté plusieurs balles de break, mais cela aurait été un peu désobligeant. Je ne peux pas attendre de ma part de prendre le service blanc de mon adversaire. Je me suis dès lors dit que je devais tout faire pour lui rendre la vie la plus dure possible et je suis heureuse d’avoir pu affûter ma concentration. »