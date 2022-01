Le vaccin reste-t-il efficace face à omicron? La réponse de Steven Van Gucht

Lors de la conférence de presse du Comité de concertation, Steven Van Gucht a été donné un petit exposé sur le variant omicron qui est dominant aujourd’hui en Belgique. Plus de 25.000 nouvelles infections au coronavirus ont été constatées lundi, un nombre quotidien record pour la Belgique. « La cinquième vague a commencé. La moyenne hebdomadaire augmente de 82 %. Lundi et mardi, nous avons inscrit des valeurs records pour les contaminations. Mardi, on aura eu entre 28 et 29.000 contaminations enregistrées. Deux phénomènes jouent : l’effet de la période des fêtes et le variant omicron, qui contamine rapidement ».

« On constate que le booster augmente notre protection contre la contamination en elle-même. Après la 3e dose, la protection de l’ordre de 60 à 70 % et ont beaucoup moins de risque de contamination dans les semaines qui suivent l’injection, » a déclaré le scientifique. « La troisième dose nous protège mieux contre le variant delta mais aussi contre omicron. On a déjà bien avancé avec la campagne pour la dose de rappel. On approche des 40 % mais à Bruxelles, ça traîne plus, avec 23,2 %. Chez les plus de 65 ans, une amélioration est encore possible, surtout avec omicron ».