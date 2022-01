Le Sporting Charleroi continue son stage en Turquie: travail physique sur la plage pour les Zèbres ce jeudi matin

Alors qu’il venait de rejoindre le Sporting de Charleroi et que le président Fabien Debecq allait l’imiter plus tard dans la matinée, Jacque Borlée a assisté à la séance de travail physique concoctée par le staff ce jeudi matin sur la plge de Belek. Et c’est peut dire que les Carolos ont sué.

Un travail plus tactique était également prévu puisque le groupe était scindé en deux. Stefan Knezevic, Jules Van Cleemput et Steeven Willems ont, eux, travaillé en marge du groupe.