Shinji Kagawa en Pro League: comme Sergio Conceiçao ou Samir Nasri?

Si le transfert de Shinji Kagawa à Saint-Trond se confirme, il s’agirait du plus gros coup médiatique de ce mercato d’hiver. Mais entre porter un nom connu et briller en Jupiler Pro League, il y a parfois de la marge. Flash-back sur des éléments au nom ronflant, arrivés en été comme en hiver, et sur leur apport réel dans leur nouveau club.

Voir des stars internationales vieillissantes et/ou sur une voie de garage rebondir chez nous n’a rien de nouveau. Même quand le niveau de notre championnat incitait le respect (voire même la crainte) chez nos voisins, avoir in gros nom n’était pas un gage de réussite. Pour un Arie Haan arrivé en pleine force de l’âge à Anderlecht (avec trois coupes des clubs champions dans la poche avec l’Ajax !) et qui a donné le ton à Anderlecht et au Standard ou un Wlodzimierz Lubanski à Lokeren, nombreux sont ceux qui ont juste mérité une note de satisfaction (l’ancien de Liverpool David Fairclough à Beveren) ou n’ont pas répondu à l’attente (les anciens champions d’Europe Anton Ondrus au FC Bruges et Horst Hrubesch au Standard).

Alors que peut-on attendre d’un Shinji Kagawa ? C’est sûr le pedigree est intéressant. Recruté à bas prix par le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp en D2 japonaise, il a été l’artisan des deux derniers titres des « Schwarz-Gelben » en Bundesliga (2011 et 2012, en plus de la Coupe pour sa 2e saison). Durant l’été 2012, Kagawa a été l’autre recrue marquante de Sir Alex Ferguson avec Robin van Persie. Toutefois le Nippon n’a jamais totalement justifié l’investissement de 16 millions, étant rappelé deux ans plus tard et à moitié prix par le Borussia.