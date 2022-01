Près de 2.000 artisans reconnus en Belgique

Les secteurs les plus représentés sont ceux des produits alimentaires (21,5%), de l'ameublement et de la décoration d'intérieur (11,42%), du bois (11,03%), suivis de ceux relatifs aux textiles, au cuir et à la mode (9,94%), aux produits de luxe (6,99%), à la construction, réparation, rénovation (6,21%) ou encore à la céramique (5,32%).

Près de 300 entreprises ont obtenu la reconnaissance de leur qualité d'artisan en 2021. Un peu plus de 380 demandes avaient été introduites au cours de l'année et une quarantaine de dossiers envoyés en fin d'année doivent encore être examinés par la Commission Artisans, souligne le SPF Économie.