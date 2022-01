Le témoignage d’une ONG en Afghanistan: «Quand on leur parle de leurs femmes, les talibans changent de ton»

Eric Weerts était à Kaboul quand le régime soutenu par les Américains et leurs alliés s’est effondré comme un château de cartes en quelques jours. Evacué par avion le 15 août avec d’autres expatriés suite à la décision de son ONG, il est revenu en Afghanistan début novembre.

« Cela m’a pris plusieurs jours et j’ai dû passer par le Tadjikistan puisqu’il n’y avait plus de vols commerciaux directs, mais j’y suis arrivé… Nous n’étions que trois dans l’avion des Nations unies et avons fait quatre escales avant d’arriver à destination. On a d’abord atterri à Mazar-i-Sharif où les autorités talibanes nous ont accueillis et ont estampillé nos passeports dans un petit local. Contrairement à l’agitation habituelle qu’il y avait avant les événements à l’aéroport international de Kaboul, c’était étrangement calme quand nous avons atterri là-bas. On voyait que des choses avaient été réparées et nettoyées », raconte Eric Weerts.