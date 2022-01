Codeco: Frank Vandenbroucke évoque le futur baromètre

Le comité de concertation a, sans surprise, abouti jeudi à un maintien global des règles déjà valables actuellement. Rien ne change pour le télétravail (un jour de retour admis par semaine) et l’enseignement reprendra bien à 100 % en classe dès la rentrée, en maternelle, primaire et secondaire. Le futur « baromètre », ou « plan de gestion de crise par étapes » selon les mots du Premier ministre Alexander de Croo, projet qui pose déjà question parmi les acteurs de la culture, devra être « affiné » et « élaboré » par le commissariat corona.

« On sait déjà qu’il y aura des hauts et des bas dans les prochains mois. Il est donc important d’avoir une certaine prévisibilité », a commenté le Premier ministre. Au sujet de ce futur baromètre, « tout » est encore « à discuter » dans l’ébauche qui a été présentée mardi aux représentants de la culture, selon le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. « Nos procédures de décision lors des derniers codeco n’ont pas été les meilleures », admet-il. « Il faut un ’reset’ de la méthode et c’est ce que l’on va essayer de faire ».

Le ministre socialiste a déjà tenté de répliquer aux premières craintes émises par la culture, qui s’inquiète de limitations maximales d’occupation des salles sans proportion avec les capacités réelles. Ce qui a été présenté était une application pratique du baromètre pour un certain type d’événements, a affirmé Frank Vandenbroucke. La logique serait différente pour l’horeca, ou encore pour la jeunesse, selon lui. Il s’agira de « créer un schéma de décision plus équilibré entre les secteurs, plus prévisible et proportionnel, un ensemble bien structuré de mesures logiques et cohérentes en fonction de la situation épidémiologique ». Mais il n’y aura « pas de déclenchement automatique », répète-t-il : le baromètre « invitera le codeco à réfléchir à certaines mesures » lorsqu’un seuil se présente.