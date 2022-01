Pep Guardiola, Roberto Mancini et Thomas Tuchel finalistes pour le titre de meilleur entraîneur de l'année

L’Espagnol Pep Guardiola (Manchester City), le sélectionneur italien Roberto Mancini et l’Allemand Thomas Tuchel (Chelsea) sont les trois finalistes du The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, a annoncé jeudi la Fédération internationale de football.

Tuchel, 48 ans, a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea quatre mois après avoir pris la tête des ’Blues’ en battant en finale Manchester City. Guardiola, 50 ans, s’était consolé avec le titre en Premier League et la victoire en coupe de la Ligue. Mancini, 57 ans, a mené l’Italie à la victoire de l’Euro 2020 et au record d’invincibilité pour une équipe nationale.