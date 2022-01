La rentrée, et après

La rentrée d’hiver

545 livres donc (merci à Livres Hebdo pour cette info et une belle partie des suivantes). Plus que la rentrée d’été 2021. Et avec des locomotives, dont Michel Houellebecq, on vous en a déjà parlé. On commence à se frayer un chemin dans cette jungle hérissée de bouquins cette semaine, avec un zoom sur une partie de la forêt belge. Avec d’excellentes découvertes. La suite les semaines suivantes.