Manu Pirard: «J’ai revendu ma Corsa pour être transféré à La Louvière»

La carrière de Manu Pirard, si elle n’a rien d’exceptionnelle n’en est pas moins atypique. Jugé trop juste par les techniciens de l’école des jeunes du RFC Liégeois il va trouver du plaisir en première provinciale, au RC Montegnée.

C’est là que le RTFCL (communément appelé Tilleur-Liège) va le chercher, le ramenant par là même sous le matricule 4.

« J’ai hésité avant de signer. Car je venais de réussir mes examens et je m’apprêtais à entrer à… la police. Tout était bien clair dans ma tête. Le FC Prayon m’avait approché et j’allais y signer tout en devenant donc représentant de l’ordre », se souvient Manu. « Finalement j’ai accepté le pari que me proposait le RTFCL. Je ne l’ai pas regretté ».