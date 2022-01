Emeutes au Kazakhstan: 18 membres des forces de sécurité tués, plus de 700 blessés

Un précédent bilan faisait état de 13 morts et 353 blessés dans les rangs des forces de sécurité.

Selon la même source, le nombre de personnes arrêtées en lien avec les émeutes s’établit désormais à 2.298, contre environ 2.000 auparavant.

A Almaty, la plus grande ville du pays, des protestataires ont attaqué et incendié des bâtiments officiels, notamment la mairie et la résidence présidentielle.

Les forces de sécurité ont répliqué en tirant à balles réelles. « Des dizaines » de personnes ont été tuées et plus d’un millier blessées, selon les autorités.

« La situation la plus difficile concerne Almaty, où des éléments armés se sont emparés des locaux d’un certain nombre d’institutions, d’organisations financières et de chaînes de télévision et les ont partiellement détruits », a déclaré le ministère de l’Intérieur du Kazakhstan, cité par les agences de presse.