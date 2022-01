Découvrir Scriabine

Bibliographie

« Alexandre Scriabine » par Manfred Kelkel

Fayard

Compositeur et musicologue, professeur émérite de la Sorbonne, Manfred Kelkel a étudié en profondeur la correspondance et les carnets de notes de Scriabine. Son ouvrage s’articule en deux chapitres : la vie et les idées de Scriabine, et la musique de Scriabine.