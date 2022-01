Météo: neige, conditions glissantes… la Wallonie en alerte jaune

Après une journée d’éclaircies ce jeudi, l’Institut royal météorologique de Belgique a signalé une alerte jaune pour conditions glissantes sur la moitié sud du pays. Ces conditions sont à prévoir jusqu’au milieu de la nuit de vendredi à samedi.

En effet, les nuages reprendront possession du ciel en soirée, à partir de la Côte, avec graduellement des précipitations sur l’ouest puis sur le centre du pays. Les précipitations se présenteront sous forme de pluie ou de neige fondante. Sur le Condroz et l’Ardenne, la neige pourrait atteindre de 1 à 4 cm sur les hauteurs. Le thermomètre oscillera entre -2 et 0 degré au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 1 et 3 degrés dans le reste du pays. Le vent de sud à sud-ouest augmentera en intensité, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h.