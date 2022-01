Alexandre Scriabine, une inlassable quête

Né il y a 150 ans, le pianiste et compositeur russe demeure un monument incontournable, audacieux et inclassable.

Né le 6 janvier 1872, Alexandre Scriabine aurait fêté ses 150 ans (selon le calendrier grégorien). Brillant pianiste, il incarna au tournant des XIXe et XXe siècles un courant moderniste qui interpelle par son incroyable originalité. On l’explique à la fois par ses audaces harmoniques et son appétit grandissant pour la théosophie. Il demeure ainsi comme un monument incontournable par sa force mais inclassable par son originalité qui en fait fuir plus d’un.