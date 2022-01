Giulio Cavalli, Serge Joncour… Les poches des Livres du Soir

Une rentrée en force avec la publication, en format poche, de divers prix littéraires, et une première pépite venue d’Italie. Ce qu’il ne faut pas manquer.

À l’autre bout de la mer ****

Giulio Cavalli

Un petit village côtier d’Italie, au mois de mars. Un pêcheur découvre un cadavre, le déclare au commissariat et se fait tancer par sa compagne car il a manqué le marché matinal. Tout est déjà là, mais à mesure que les cadavres échoués se multiplient sur le littoral – pas des cadavres « de notre monde » –, la puanteur qui monte n’est pas celle de la mer : c’est celle d’un port qui s’isole, proclame son indépendance et va tirer le meilleur profit du drame. Dystopique, cruel, à la fois satirique et précis. Ajoutons une écriture contemporaine très agréable, inventive, ajustée à un propos décapant.

Traduit de l’italien par Lise Caillat, 10/18, 219 p., 7,5 €

Nature humaine ***

Serge Joncour