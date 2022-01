Omicron ne devrait pas (trop) perturber les transports publics

TEC, Stib et SNCB, rodés aux contrariétés de la pandémie, se montrent assez confiants dans leur capacité à assurer leur service à la clientèle dès la rentrée et les semaines suivantes.

A la rentrée et dans les semaines qui suivront, les transports publics parviendront-ils à maintenir la pleine capacité de leurs services face à la recrudescence annoncée de covid, laquelle risque de mener au lit ou en quarantaine un nombre accru de conductrices et de conducteurs ? « On sait que ce sera tendu la semaine prochaine avec le retour en présentiel de tous les écoliers qui utilisent massivement nos bus », concède Stéphane Thiery, porte-parole des TEC.