«La décision»: Alma, prise entre tous ses feux

Du roman de Karine Tuil, Les choses humaines, Yvan Attal a réussi à conserver, dans son adaptation pour le cinéma, les subtilités du livre dans l’évocation du consentement et des zones grises. Périlleux par son sujet, celui d’un viol présumé dont se serait rendu coupable un jeune homme bien né, fils d’une star de la télévision, à l’encontre d’une jeune fille juive orthodoxe. Périlleux dans la volonté d’adopter le point de vue le plus objectif possible, pour mieux décrire la complexité de l’affaire et de la société française post #metoo.