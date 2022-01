Bande dessinée: Marcel Gotlib, l’auteur le plus Rhââ Lovely du 9e Art

Fatigués des visages las et renfrognés ? Las des regards désenchantés ? Marcel Gotlib a tous les dessins qu’il vous faut pour chasser la morosité de l’âme.

Gotlib. Une signature synonyme d’humour souple et grinçant. Enfant, le petit Marcel lisait en boucle L’homme qui rit de Victor Hugo, dont le ricanement sera à l’origine philosophique de son premier héros, Gai-Luron, le chien anthropomorphe qui en écrasait méchamment ! Jean-Louis Gauthey a découvert l’ivresse des gags de Gotlib à dix ans, au travers des contes potaches de sa célèbre Rubrique-à-brac, où l’ennui n’était plus une fatalité, où la ligne claire tenait dans la libération artistique et morale. Il raconte aujourd’hui dans Marcel Gotlib, une vie en dessins, comment cet élève discret est devenu un dieu de la bande dessinée, sans avoir suivi de chemin académique.