Annulation de «la sortie des nègres»: le représentant du collectif antiraciste acquitté

Est-ce que deux messages envoyés à un bourgmestre, dans lequel il est notamment question de s’opposer « par tous les moyens nécessaires » (une formule empruntée du « by any means necessary » cher au militant afro-américain Malcolm X) à la tenue d’un événement folklorique dénoncé comme raciste, constituent des éléments suffisamment sérieux pour conclure à une « menace » et du « harcèlement » ? En acquittant ce jeudi Nordine Saïdi, membre du collectif Bruxelles Panthères, le tribunal correctionnel de Tournai a décidé que non.