Frank Defays: «C’est tellement agréable d’apprendre des plus jeunes»

Pleinement épanoui dans son rôle d’adjoint d’Edward Still, Frank Defays s’est confié sur la nouvelle vision du foot prônée par son T1, mais aussi sur l’évolution des stages et sur la volonté de rejoindre la Turquie malgré la situation sanitaire

Plus actif et épanoui que jamais lors des séances d’entraînement où il a pleinement un rôle à jouer, Frank Defays a pris le temps de se confier ce jeudi depuis le lobby du luxueux Kempiski Hotel The Dome, où le Sporting de Charleroi séjournera jusqu’à mardi. Au menu, la découverte d’une nouvelle vision du foot, mais aussi l’évolution des stages et des staffs depuis qu’il a été joueur. Quand un stage ressemblait alors davantage à une colonie de vacances qu’à une préparation soignée de la deuxième partie de saison.

1 La volonté de partir en stage malgré la situation sanitaire