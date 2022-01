Picasso et le Louvre: toute une histoire

Les expositions « Picasso et… » se sont succédé ces dernières années sur les thèmes les plus variés. Ce que le Louvre-Lens propose est pourtant différent, sorte de double enquête dans les archives du Louvre et celles de Picasso.

Pablo Picasso en short, chemise déboutonnée sur un torse nu, négligemment appuyé à une statue antique du Louvre : l’image, accueillant les visiteurs en format monumental, résume à la fois l’exposition du Louvre-Lens et l’étrange rapport qui se noua durant plusieurs décennies entre un géant artistique et une institution mondialement célèbre. « Ce parcours porte autant sur Le Louvre que sur Picasso », souligne d’emblée le commissaire de l’exposition Dimitri Salmon. « D’une part, nous évoquons Le Louvre à travers la vision de Picasso et d’autre part, nous évoquons Picasso du point de vue du Louvre. »