Kanneh-Mason: fougue et flamboyance

Nouvelle star du violoncelle mondial, qui vient tout jute de faire ses débuts avec le New York Philharmonic, Sheku Kanneh-Mason, 23 ans, impressionne par la maturité de son jeu, sa capacité à transmettre des émotions à travers la musique. Pour son premier disque en duo avec sa sœur, la pianiste Isata Kanneh-Mason, les deux musiciens ont choisi d’assembler des pièces composées pour leurs instruments par Samuel Barber (la Sonate en ut mineur) et Sergueï Rachmaninov (la Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur), ainsi que plusieurs mélodies des deux compositeurs.