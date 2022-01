Codeco: dans la ligne de mire des experts et politiques, franchir le «pic» de janvier

Les experts ont pris toute la place lors du long Codeco de ce jeudi et en conférence de presse ensuite, où Steven Van Gucht, virologue, porte-parole interfédéral, a livré données et perspectives : la vague omicron déferlera mi-janvier, elle atteindra un pic d’hospitalisations fin janvier, ose-t-on croire. Après ? L’espoir est permis…

Beaucoup de chiffres, beaucoup d’incertitudes, un peu d’espoir. Le Comité de concertation de ce jeudi et la conférence de presse qui a suivi – quasi sept heures en tout ! –, qui avaient essentiellement pour fonction de recoller les morceaux après les controverses de décembre, ont permis aux experts de placer le curseur à ce stade de la pandémie, alors que la cinquième vague, signée omicron, déferle. Ce fut l’objet principal des échanges avec les responsables politiques durant le Codeco, et ce fut aussi le plat de résistance en conférence de presse par la suite, où Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral, virologue, a tenu la vedette, s’exprimant en premier (après les bons vœux à la nation d’Alexander De Croo) et longuement, à propos des données et perspectives.